Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет

Представитель генконсульства РФ в Дубае сообщил, что среди задержанных за голую фотосессию на балконе отеля Dubai Marina не было россиянок. По официальным данным полиции, были задержаны 12 женщин.

Участниц фотосессии могут посадить в тюрьму на шесть месяцев, а организатору мероприятия грозит срок до полутора лет. Вместе с тем, женщины могут быть помилованы властями ОАЭ.

"За съёмку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет", — приводит РИА "Новости" слова представителя генконсульства.

По делу проходит единственный россиянин, который, как предполагалось, являлся организатором фотосессии. Ранее СМИ сообщали, что это Алексей Концов.

По последним данным, отношения к неприличному мероприятию мужчина не имеет. Он вышел на балкон соседнего номера и увидел голых женщин. Концов снял видеоролик и разместил его в соцсетях. Из-за этого он был задержан полицией.