Почему виновник ДТП на Садовом продолжал ездить после 400 нарушений?

В России отсутствует информационная система, содержащая данные об автомобилях с сотнями неоплаченных штрафов, поэтому, несмотря на нарушения, они продолжают ездить, заявил в интервью изданию "Москва 24" автоэксперт Игорь Моржаретто.

1 апреля в 11:40 в Москве на Садовом кольце произошло ДТП, которое спровоцировала машина Audi. Позже выяснилось, что с января по текущий месяц 2021 года за автомобилем зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима. Но штрафы так и не были выписаны, так как в январе машину сняли с учёта и продолжали ездить на ней по подложным номерам.

По словам автоэксперта, только за прошлый год граждан, за которыми числилось более 500 штрафов, в РФ насчитывалось несколько тысяч.

Как с этим бороться?

Для этого необходимо создать хорошо работающую информационную систему и обратную связь между ней и патрульными машинами.

"Условно говоря, проехал такой автомобиль под камерой — сигнал с неё должен поступить на ближайшую патрульную машину или пост. Этого человека останавливают и как минимум берут с него все штрафы. Либо забирают авто на штрафстоянку", — пояснил Моржаретто.

Ещё одной причиной безнаказанности таких водителей является нехватка сотрудников ГАИ на дорогах, считает автоэксперт.

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