Число торговых центров, которые нарушают правила пожарной безопасности, уменьшилось в России после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".
Здесь отмечается как-то, что подобные объекты стали лучше охранять, так и собственно возникшую ответственность. Всего было устранено больше 200 тысяч нарушений, передает ТАСС.
Число пожаров в торговых центрах оказалось меньше на 9%, и большинство из них, как утверждают в Министерстве чрезвычайных ситуаций, имеют место быть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В марте 2018 года в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. В результате погибло 60 человек, из них 37 — дети. В апреле прошлого года собственнику торгового центра было предъявлено обвинение.
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