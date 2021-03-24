После массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает издание lenta. ru, об этом информировал в своём Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Утечка подтвердилась в декабре прошлого года. Известно, что "слив" данных допустили сотрудники, ответственные за обработку служебной документации. Проведённая проверка не обнаружила взлома систем правительства Москвы.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 273 УК РФ ("Создание, распространение или использование компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации").
Поисками виновных занимается полиция.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Власти РФ ввели послабления на въезд трудовых мигрантов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Миллионы мигрантов ждут открытия границ.