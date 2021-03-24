После массовой утечки персональных данных москвичей возбудили дело

После массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает издание lenta. ru, об этом информировал в своём Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Утечка подтвердилась в декабре прошлого года. Известно, что "слив" данных допустили сотрудники, ответственные за обработку служебной документации. Проведённая проверка не обнаружила взлома систем правительства Москвы.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 273 УК РФ ("Создание, распространение или использование компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации").

Поисками виновных занимается полиция.