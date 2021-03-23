Подозреваемый в призывах к терроризму задержан в Норильске

В Норильске задержали местного жителя, которого подозревают в призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как сообщает РИА "Новости", в преступлении подозревают 40-летнего мужчину.

"В городе Норильске задержан подозреваемый в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", — цитирует агентство сообщение пресс-службы управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, задержанный размещал в интернете посты, содержащие признаки оправдания идеологии радикального ислама, пропаганды насилия и призывы к участию в террористической деятельности.

В ближайшее время следствие выступит с ходатайством об аресте подозреваемого.