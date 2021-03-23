В Норильске задержали местного жителя, которого подозревают в призывах к осуществлению террористической деятельности.
Как сообщает РИА "Новости", в преступлении подозревают 40-летнего мужчину.
"В городе Норильске задержан подозреваемый в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", — цитирует агентство сообщение пресс-службы управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, задержанный размещал в интернете посты, содержащие признаки оправдания идеологии радикального ислама, пропаганды насилия и призывы к участию в террористической деятельности.
В ближайшее время следствие выступит с ходатайством об аресте подозреваемого.
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