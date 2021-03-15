В Саратовской области 11-летний мальчик скончался, находясь в гостях у родственников.
Как сообщает издание kursk. com, трагедия произошла 13 марта текущего года. Известно, что погибший ребёнок находился в квартире у родственников по улице Рабочей в Балакове. Тело мальчика обнаружили в квартире без признаков жизни. Родственники вызвали бригаду медиков, однако они не смогли помочь ребёнку и констатировали его смерть. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
В настоящее время в обстоятельствах гибели мальчика разбираются правоохранители.
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