Ребёнок скончался, находясь в гостях у родственников под Саратовом

В Саратовской области 11-летний мальчик скончался, находясь в гостях у родственников.

Как сообщает издание kursk. com, трагедия произошла 13 марта текущего года. Известно, что погибший ребёнок находился в квартире у родственников по улице Рабочей в Балакове. Тело мальчика обнаружили в квартире без признаков жизни. Родственники вызвали бригаду медиков, однако они не смогли помочь ребёнку и констатировали его смерть. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В настоящее время в обстоятельствах гибели мальчика разбираются правоохранители.