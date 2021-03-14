Смерть настигла израильского велосипедиста-экстремала Рои Садана в нескольких десятках метрах от родного дома.
Как сообщает издание 7 Kanal, ДТП случилось возле въезда в коммуну Рош-ха-Никра, где жил Рои Садан. 39-летнего велосипедист попал под колёса автобуса.
Мужчина провёл в реанимации два дня, после чего скончался.
Садан известен тем, что путешествовал вокруг света.
В общей сложности Рои преодолел расстояние в 66 тысяч километров, пересекая границы 42-х стран.
Несколько лет назад велосипедист получил тяжёлые травмы в результате камнепада в Индии.
Рои месяц пробыл в коме, однако тогда велосипедиста удалось вернуть к жизни.
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