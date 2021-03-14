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Кругосветного путешественника сбил автобус около дома

Происшествия

Смерть настигла израильского велосипедиста-экстремала Рои Садана  в нескольких десятках метрах от родного дома.

Как сообщает издание 7 Kanal, ДТП случилось возле въезда в коммуну Рош-ха-Никра, где жил Рои Садан. 39-летнего велосипедист попал под колёса автобуса.

Мужчина провёл в реанимации два дня, после чего скончался. 

Садан известен тем, что путешествовал вокруг света.

В общей сложности Рои преодолел расстояние в 66 тысяч километров, пересекая границы 42-х стран.

Несколько лет назад велосипедист получил тяжёлые травмы в результате камнепада в Индии.

Рои месяц пробыл в коме, однако тогда велосипедиста удалось вернуть к жизни. 

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Автор: Елена Былкина
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