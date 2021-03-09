В Волгограде в одном из гаражных боксов обнаружили тела двух 16-летних подростков.
Как сообщает издание evo-rus.com, тела погибших обнаружили утром 9 марта. Они находились в автомобиле, принадлежавшем матери одного из подростков.
Женщина рассказала, что 7 марта молодые люди отогнали автомобиль в гаражный бокс, после чего закрыли двери гаража и сели в салон транспортного средства. Вероятно, они оставили двигатель работающим и отравились выхлопными газами.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.
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