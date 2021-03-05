В Южно-Африканской Республике полицейские разыскивают сбежавших с фермы крокодилов.
Как сообщает телеканал "Звезда", животные сбежали с фермы в Западно-Капской провинции. По предварительной информации, крокодилам удалось покинуть территорию фермы из-за того, что ограждение было сломано.
Известно, что сбежавшие крокодилы ушли в реку Бриде. Длинна особей достигает полутора метров.
Специалистам удалось отловить и вернуть на ферму 27 крокодилов. Власти призывают местных жителей быть более внимательными и осторожными.
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