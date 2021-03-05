Сбежавших с фермы крокодилов разыскивают в ЮАР

В Южно-Африканской Республике полицейские разыскивают сбежавших с фермы крокодилов.

Как сообщает телеканал "Звезда", животные сбежали с фермы в Западно-Капской провинции. По предварительной информации, крокодилам удалось покинуть территорию фермы из-за того, что ограждение было сломано.

Известно, что сбежавшие крокодилы ушли в реку Бриде. Длинна особей достигает полутора метров.

Специалистам удалось отловить и вернуть на ферму 27 крокодилов. Власти призывают местных жителей быть более внимательными и осторожными.