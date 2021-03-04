В Индии более тысячи туристов эвакуировали из мавзолея Тадж-Махал из-за угрозы взрыва.
Как сообщают "Известия", о взрывном устройстве в мавзолее сообщил неизвестный, позвонивший в диспетчерскую.
"Мы получили информацию из диспетчерской, что им позвонил человек и сказал, что в Тадж-Махале хранится бомба, которая скоро взорвётся. Проверка безопасности проводится вокруг Тадж-Махала", — цитирует издание представителя полиции Шив Рам Ядава.
Сапёры обследовали объект, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было. Информация о произошедшем была передана в Центральную службу промышленной безопасности Индии.
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