Туристов эвакуировали из Тадж-Махала из-за угрозы взрыва

В Индии более тысячи туристов эвакуировали из мавзолея Тадж-Махал из-за угрозы взрыва.

Как сообщают "Известия", о взрывном устройстве в мавзолее сообщил неизвестный, позвонивший в диспетчерскую.

"Мы получили информацию из диспетчерской, что им позвонил человек и сказал, что в Тадж-Махале хранится бомба, которая скоро взорвётся. Проверка безопасности проводится вокруг Тадж-Махала", — цитирует издание представителя полиции Шив Рам Ядава.

Сапёры обследовали объект, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было. Информация о произошедшем была передана в Центральную службу промышленной безопасности Индии.