Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВСУ переходят на новый строевой шаг, чтобы отличаться от армии России
Украинская армия получила от Латвии семь бронеавтомобилей
Американские ВВС нанесли удар по позициям ополченцев в Сирии
Американцы высоко оценили новый пистолет-пулемёт Калашникова
Российский военный потенциал тревожит НАТО
Аналитики прогнозируют снижение стоимости биткоина до $30 000
Девятилетняя девочка погибла под колёсами поезда в Красноярском крае
Более 106 млн пользователей проявляют интерес к криптовалюте
Под Челябинском женщина насмерть замёрзла во время метели

Студент из Иваново ударил женщину ножом и похитил её дочь

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Иваново студент ударил ножом женщину, поджёг её квартиру и похитил трёхлетнюю дочь.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл днём 26 февраля. Предварительно, молодой человек пришёл домой к незнакомой женщине и набросился на неё с ножом.

"Мужчина также поджег квартиру и скрылся, забрав ее 3-летнюю дочь", — цитирует издание пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Позже нападавшего задержали. Пострадавшую женщину госпитализировали. Отмечается, что ребёнок не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Студент из Иваново ударил женщину ножом и похитил её дочь
Неизвестные похитили 300 учениц интерната в Нигерии
Telegram должен своим инвесторам $600 млн
ВСУ переходят на новый строевой шаг, чтобы отличаться от армии России
Украинская армия получила от Латвии семь бронеавтомобилей
Американские ВВС нанесли удар по позициям ополченцев в Сирии
Американцы высоко оценили новый пистолет-пулемёт Калашникова
Монтессори-педагог: не уходите всецело в один метод воспитания
Российский военный потенциал тревожит НАТО
Аналитики прогнозируют снижение стоимости биткоина до $30 000
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей

Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.

Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Новости Армении
Эксперт рассказал, почему взбунтовалась армия в Армении
Новости медицины
Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Криптовалюты
Пользователь вывел 100 биткоинов, которые приобрёл в 2010 году
Общество
Баба с воза Ходорковского
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Политика. Новости и аналитика
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников