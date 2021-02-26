Студент из Иваново ударил женщину ножом и похитил её дочь

В Иваново студент ударил ножом женщину, поджёг её квартиру и похитил трёхлетнюю дочь.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл днём 26 февраля. Предварительно, молодой человек пришёл домой к незнакомой женщине и набросился на неё с ножом.

"Мужчина также поджег квартиру и скрылся, забрав ее 3-летнюю дочь", — цитирует издание пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Позже нападавшего задержали. Пострадавшую женщину госпитализировали. Отмечается, что ребёнок не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.