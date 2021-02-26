Мужчина пытался пронести травматическое оружие в здание суда

В Благовещенске местный житель пытался пронести в здание суда травматическое оружие.

Как сообщает издание asn24. ru, мужчина пытался пройти в здание суда. Судебные приставы предложили ему добровольно выдать предметы, запрещённые к проносу в суд. В ответ на это мужчина заявил, что таких предметов у него при себе нет. Однако, при визуальном осмотре ручной клади судебный пристав обнаружил у посетителя травматический пистолет. Гражданин пояснил, что забыл, что в его сумке находится оружие.

На место был вызван наряд полиции для разбирательства. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.