В Благовещенске местный житель пытался пронести в здание суда травматическое оружие.
Как сообщает издание asn24. ru, мужчина пытался пройти в здание суда. Судебные приставы предложили ему добровольно выдать предметы, запрещённые к проносу в суд. В ответ на это мужчина заявил, что таких предметов у него при себе нет. Однако, при визуальном осмотре ручной клади судебный пристав обнаружил у посетителя травматический пистолет. Гражданин пояснил, что забыл, что в его сумке находится оружие.
На место был вызван наряд полиции для разбирательства. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.
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