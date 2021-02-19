В Мурманске подросток скончался после падения из окна девятого этажа. Проводится проверка.
Как сообщает издание nord-news.ru, трагедия произошла ночью на улице Зои Космодемьянской.
"Телесных повреждений, явно указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. На теле имеются травмы, характерные для падения с высоты. В настоящий момент опрашиваются очевидцы и родственники, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза", — приводит издание сообщение старшего помощника руководителя СКР по Мурманской области Алины Александрович.
Отмечается, что ребёнку было 12 лет. Следователи проводят проверку.
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