В Чите задержали подозреваемого в убийстве десятилетней девочки. Ребёнок был убит из неустановленного огнестрельного оружия.
Как сообщают "Известия", преступление было совершено накануне в Железнодорожном районе города. Девочку убили выстрелом через дверь во время ссоры соседей на лестничной площадке. В момент конфликта ребёнок находился у двери. Следствие полагает, что 32-летний мужчина выстрелил в девочку из неустановленного оружия.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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