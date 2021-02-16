В Республике Алтай четырёхмесячный ребёнок умер от отравления молоком пьяной матери.
Как сообщает ТАСС, по версии следствия, 11 января текущего года в Горно-Алтайске женщина отмечала свой день рождения и употребляла алкоголь. После празднования она легла спать со своим четырёхмесячным сыном и в ночь на 12 января накормила ребёнка своим молоком, заведомо зная, что содержащийся в нём спирт опасен для жизни и здоровья младенца. В результате малыш скончался.
В отношении матери ребёнка возбудили уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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