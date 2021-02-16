На Алтае младенец умер от отравления молоком пьяной матери

В Республике Алтай четырёхмесячный ребёнок умер от отравления молоком пьяной матери.

Как сообщает ТАСС, по версии следствия, 11 января текущего года в Горно-Алтайске женщина отмечала свой день рождения и употребляла алкоголь. После празднования она легла спать со своим четырёхмесячным сыном и в ночь на 12 января накормила ребёнка своим молоком, заведомо зная, что содержащийся в нём спирт опасен для жизни и здоровья младенца. В результате малыш скончался.

В отношении матери ребёнка возбудили уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.