Десятиклассник избил учительницу в Якутии

В Якутии прокуратура проводит проверку по факту избиения десятиклассником учительницы одной из местных школ.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Урасалахской средней школе. Ученик десятого класса ударил 30-летнюю учительницу по лицу. С подозрением на перелом носа женщина обратилась в больницу.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Абыйского района проводит проверку по факту произошедшего в МБОУ "Урасалахская средняя общеобразовательная школа" конфликта между учащимся и учителем. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц по соблюдению требований федерального законодательства об образовании, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних", — приводит агентство сообщение прокуратуры.