В Якутии прокуратура проводит проверку по факту избиения десятиклассником учительницы одной из местных школ.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Урасалахской средней школе. Ученик десятого класса ударил 30-летнюю учительницу по лицу. С подозрением на перелом носа женщина обратилась в больницу.
"По поручению прокуратуры республики прокуратура Абыйского района проводит проверку по факту произошедшего в МБОУ "Урасалахская средняя общеобразовательная школа" конфликта между учащимся и учителем. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц по соблюдению требований федерального законодательства об образовании, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних", — приводит агентство сообщение прокуратуры.
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