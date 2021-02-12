Женщину, бросившую троих детей на морозе, задержали в Москве

В Москве задержали женщину, которая бросила своих троих детей в лесу на морозе без одежды.

Как сообщает "Интерфакс", следствие полагает, что 11 февраля 33-летняя женщина решила убить своих детей. Для этого она вывезла их в лес за городом, раздела их и оставила на морозе. О происшествии правоохранителям сообщил очевидец.

"Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья", - цитирует агентство сообщение представителя Следственного комитета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.