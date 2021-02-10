Госпитализированный из СИЗО пациент скончался в ростовской больнице

В ростовской больнице скончался мужчина, которого доставили из СИЗО с травмой головы.

Как сообщает РИА "Новости", 37-летний мужчина был госпитализирован из СИЗО-3, с шариковой ручкой в голове. Канцелярский предмет прошёл через глаз и мозг на всю глубину черепа. Пострадавшему провели операцию, после чего он был переведён в реанимацию.

Пациент скончался в больнице 9 февраля. Со слов обвиняемого, он сам причинил себе повреждения, когда находился в состоянии нервного срыва. Сокамерники погибшего рассказали, что незадолго до происшествия заключённый бился головой о стену.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.