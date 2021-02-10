Двое погибли в результате крушения вертолёта в Куршавели

Два человека погибли и ещё несколько пострадали в результате крушения вертолёта неподалёку от альпийского горнолыжного курорта Куршавель.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл вечером 9 февраля. Винтокрылая машина потерпела крушение на высоте 1,9 тысячи метров в районе между озером Розьер и мысом Вийар. Спасатели прибыли к месту происшествия через 40 минут.

Известно, что два человека погибли, ещё одного госпитализировали в критическом состоянии, двое с тяжёлыми травмами также находятся в больнице.