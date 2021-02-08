Пятилетний ребёнок выпал из окна больницы в Забайкальском крае

В Забайкальском крае правоохранители выясняют обстоятельства выпадения ребёнка из окна больницы.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл 7 февраля в Краевой детской клинической больнице. Ребёнок получил травмы, но выжил.

"Московский комсомолец" сообщает, что пострадавший ребёнок был введён в кому, он находится в тяжёлом состоянии.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку, выясняются обстоятельства инцидента. В случае, если будут выявлены нарушения, виновных могут привлечь к уголовной ответственности.