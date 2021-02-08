В Забайкальском крае правоохранители выясняют обстоятельства выпадения ребёнка из окна больницы.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл 7 февраля в Краевой детской клинической больнице. Ребёнок получил травмы, но выжил.
"Московский комсомолец" сообщает, что пострадавший ребёнок был введён в кому, он находится в тяжёлом состоянии.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку, выясняются обстоятельства инцидента. В случае, если будут выявлены нарушения, виновных могут привлечь к уголовной ответственности.
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