Скончался сгоревший во время незаконной акции в Москве мужчина

Умер 63-летний мужчина, который во время несанкционированной акции протеста 31 января совершил самосожжение.

Огонь удалось сбить прохожим и сотрудникам полиции. Пострадавший с многочисленными ожогами был доставлен в больницу. Ранее сообщалось, что мужчина состоял на учёте в психиатрическом диспансере.

Проблемы с психикой у него проявились после того как мошенники отобрали у него квартиру.