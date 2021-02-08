Умер 63-летний мужчина, который во время несанкционированной акции протеста 31 января совершил самосожжение.
Огонь удалось сбить прохожим и сотрудникам полиции. Пострадавший с многочисленными ожогами был доставлен в больницу. Ранее сообщалось, что мужчина состоял на учёте в психиатрическом диспансере.
Проблемы с психикой у него проявились после того как мошенники отобрали у него квартиру.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?