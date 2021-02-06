Вылетевший из Шереметьево в Амстердам пассажирский лайнер Airbus A320 спустя 20 минут полёта подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт отправления.
По предварительным данным, сигнал тревоги борт подал, находясь над Тверской областью, на высоте около восьми тысяч метров. Позже стало известно, что командир воздушного судна подал сигнал о частичном отказе радиосвязи.
"Рейс Москва — Амстердам, номер 2694. Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо и около 17.00 совершит посадку. Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет", — сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
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