Пассажирский самолёт Москва - Амстердам подал сигнал тревоги

Вылетевший из Шереметьево в Амстердам пассажирский лайнер Airbus A320 спустя 20 минут полёта подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт отправления.

По предварительным данным, сигнал тревоги борт подал, находясь над Тверской областью, на высоте около восьми тысяч метров. Позже стало известно, что командир воздушного судна подал сигнал о частичном отказе радиосвязи.