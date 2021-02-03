В Кемеровской области местного жителя обвиняют в развращении 242 девочек из разных регионов страны.
Как сообщает ТАСС, по версии следствия, мужчина с 2016 по 2018 год со своей страницы в соцсети вступал в переписки на интимные темы с несовершеннолетними девочками. При этом, подозреваемый фото и видео порнографического характера, а детей просил отправлять ему свои фото.
Отмечается, что экспертиза признала 43-летнего мужчину вменяемым.
В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.