Жителя Кемеровской области обвиняют в развращении 240 детей

В Кемеровской области местного жителя обвиняют в развращении 242 девочек из разных регионов страны.

Как сообщает ТАСС, по версии следствия, мужчина с 2016 по 2018 год со своей страницы в соцсети вступал в переписки на интимные темы с несовершеннолетними девочками. При этом, подозреваемый фото и видео порнографического характера, а детей просил отправлять ему свои фото.

Отмечается, что экспертиза признала 43-летнего мужчину вменяемым.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.