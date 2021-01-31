Протестующие в Москве укрылись от силовиков в храме

Группе протестующих в Москве удалось укрыться от силовиков на территории храма Живоначальной Троицы в Листах, который находится недалеко от станции метро "Сухаревская".

Об этом сообщает издание "Znak.com". Сейчас ворота храма закрыты, однако на его территории остались несколько десятков протестующих.

Напомним, 31 января в Москве и других городах проходят несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального.