Жительница Приморья нашла труп в только что купленной квартире

В Приморском крае женщина купила квартиру и обнаружила в одной из комнат труп человека.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в посёлке Новошахтинский. Местная жительница обнаружила в одной из комнат недавно купленной ею квартиры труп мужчины. Тело было завёрнуто в одеяло.

Как оказалось, в квартире произошло убийство. Правоохранители обнаружили на месте следы крови, топор и молоток, которые могли стать орудиями преступления.

Позже задержали и 55-летнего подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. В настоящее время ведётся следствие.