В Ставрополе подросток выплясывал лезгинку у мемориала Вечного огня. В итоге, его наказали по административной статье.
Как сообщает издание newstracker. ru, инцидент произошёл в Труновском районе края. Видео с танцем молодого человека снял его друг. Ролик попал в соцсети, где вызвал возмущение у пользователей.
В дело вмешались правоохранители. После того, как личность подростка была установлена, полицейские в присутствии родителей провели с ним профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении. Материалы переданы в местную комиссию по делам несовершеннолетних.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.