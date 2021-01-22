Ставропольского подростка, танцевавшего у Вечного огня, наказали

В Ставрополе подросток выплясывал лезгинку у мемориала Вечного огня. В итоге, его наказали по административной статье.

Как сообщает издание newstracker. ru, инцидент произошёл в Труновском районе края. Видео с танцем молодого человека снял его друг. Ролик попал в соцсети, где вызвал возмущение у пользователей.

В дело вмешались правоохранители. После того, как личность подростка была установлена, полицейские в присутствии родителей провели с ним профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении. Материалы переданы в местную комиссию по делам несовершеннолетних.