Подросток покончил с собой в камере ИВС под Челябинском

В Челябинской области подросток из Кургана покончил с собой в камере ИВС. Он был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает издание rbc. ru, 17-летний юноша был задержан вместе с 16-летним товарищем. По версии следствия, подростки приобрели запрещённые вещества, которые планировали впоследствии продать.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Суд 19 января арестовал молодых людей на два месяца.

Тело 17-летнего парня обнаружили правоохранители в камере изолятора временного содержания. По данному факту проводится служебная проверка.