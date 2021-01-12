Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Россиянам разрешили фотографировать товары в магазине
Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя
Жители итальянского острова Джильо не болеют COVID-19
Pfizer может зарегистрировать вакцину в России
Дуров оценил стремительный рост популярности Telegram
Медики назвали главное отличие коронавирусной пневмонии от обычной
Трамп предупредил о последствиях импичмента
Лукашенко готов к диалогу с оппозицией, но не с предателями
Школьников, желающих учиться в колледжах, могут освободить от ЕГЭ

В Москве неадекватный мужчина напал с ножом на полицейских

Происшествия

Мужчина, вооружённый ножом, напал на полицейских, приехавших на вызов бригады скорой помощи в связи с его неадекватным и агрессивным поведением.

В Москве неадекватный мужчина напал с ножом на полицейских

Инцидент произошёл в московском районе Орехово-Борисово Южное. По информации Telegram-канала Mash, 32-летний москвич перед этим несколько дней пил. Находясь в неадекватном состоянии, он порезал себе руки и шею. Его мать вызвала скорую.

Приехавшую на вызов бригаду врачей мужчина встретил агрессивно. Медикам пришлось обратиться за помощью к полицейским. На приезд сотрудников правоохранительных органов москвич отреагировал ещё более агрессивно: он вооружился ножом и двинулся к ним навстречу, угрожая убийством. На призывы успокоиться он не реагировал.

"Мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции. Сотрудниками полиции был произведён предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте", — сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщает РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Павел Керекеша: "Витамин D — король всех витаминов"
Не такая, как все: как быть при этом счастливой
В Подмосковье родился младенец-богатырь
Россиянам разрешили фотографировать товары в магазине
Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя
Жители итальянского острова Джильо не болеют COVID-19
Pfizer может зарегистрировать вакцину в России
Дуров оценил стремительный рост популярности Telegram
Медики назвали главное отличие коронавирусной пневмонии от обычной
Популярное
Здоровье
Врач назвала два симптома COVID-19, на которые не обращают внимания

Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.

Врач назвала два симптома COVID-19, на которые не обращают внимания
Гоген Солнцев узнал правду о пристрастиях своей престарелой жены
Российский шоу-бизнес
Гоген Солнцев узнал правду о пристрастиях своей престарелой жены
Политика. Новости и аналитика
Почему подала в отставку "народный мэр" Якутска
Мир. Новости мира
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Любовь Степушова Коллективизм Путина, Алиева и Пашиняна - это новость. Что задумано? Любовь Степушова Олег Артюков В интересах России: почему МКС должна работать как можно дольше Олег Артюков Игорь Буккер Бык в разных культурах: год будет непростым Игорь Буккер
Комментарии
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Великобритания оплатит "реинтеграцию" Крыма и Донбасса в Украину
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Мясников опроверг риск развития "пандемии внутри пандемии"
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Демократы пытаются запретить Трампу участвовать в выборах
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Стрелков предсказал новую войну за Донбасс
Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с Трампом
В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Кто на кого работает: Навальный на западные спецслужбы или они на него?
Сколько россиян не доживут до "новой" пенсии
В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
В Эстонии предложили воссоединение с Россией. В знак протеста
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников