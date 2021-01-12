В Москве неадекватный мужчина напал с ножом на полицейских

Мужчина, вооружённый ножом, напал на полицейских, приехавших на вызов бригады скорой помощи в связи с его неадекватным и агрессивным поведением.

Инцидент произошёл в московском районе Орехово-Борисово Южное. По информации Telegram-канала Mash, 32-летний москвич перед этим несколько дней пил. Находясь в неадекватном состоянии, он порезал себе руки и шею. Его мать вызвала скорую.

Приехавшую на вызов бригаду врачей мужчина встретил агрессивно. Медикам пришлось обратиться за помощью к полицейским. На приезд сотрудников правоохранительных органов москвич отреагировал ещё более агрессивно: он вооружился ножом и двинулся к ним навстречу, угрожая убийством. На призывы успокоиться он не реагировал.

"Мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции. Сотрудниками полиции был произведён предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте", — сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщает РИА Новости.