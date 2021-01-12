Адвокат историка Соколова обжаловал приговор своему подзащитному

Защита обжаловала приговор историку Соколову, которого в конце прошлого года приговорили к 12,5 годам колонии.

Как сообщает РИА "Новости", адвокат Сергей Лукьянов подал апелляцию на приговор 11 января. В жалобе защитник историка просит смягчить вынесенное 25 декабря прошлого года Соколову наказание.

Лукьянов пояснил, что за незаконное хранение оружия, историку назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы, и если бы Олега Соколова судили только по этой статье, то ему, вероятно, вынесли бы более мягкий приговор.

Преподаватель Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Позже мужчина расчленил свою жертву и пытался утопить её останки в реке.