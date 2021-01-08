Водитель без прав сбил мужчину, катавшегося на капоте

28-летний житель деревни Исаково Ленинградской области скончался от полученных в результате ДТП травм. Инцидент произошёл 6 января.

Как сообщает ГУ МВД по Ленобласти, мужчина в нетрезвом состоянии на автомобиле ВАЗ катал своего друга на капоте, прикреплённом тросом к бамперу. На одном из поворотов импровизированные сани занесло на полосу встречного движения, по которой двигался другой автомобиль.

За рулём встречной машины находился мужчина без водительских прав. Он совершил наезд на капот и мужчину, который скончался на месте.

Полиция проводит проверку, после чего может быть возбуждено уголовное дело.