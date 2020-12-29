Глава водоканала скончался в здании администрации Бийска

В Бийске Алтайского края глава городского водоканала скончался в здании местной администрации.

Как сообщает издание amic. ru, руководителю МУП "Водоканал" Геннадию Чумичеву стало плохо в приёмной главы Бийска. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но они не принесли результата, мужчина скончался.

По предварительной версии, у него случился сердечный приступ, однако более точно причина смерти будет названа после проведения экспертизы.

Чумичев возглавил МУП "Водоканал" Бийска в феврале 2016 года.