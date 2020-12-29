В Бийске Алтайского края глава городского водоканала скончался в здании местной администрации.
Как сообщает издание amic. ru, руководителю МУП "Водоканал" Геннадию Чумичеву стало плохо в приёмной главы Бийска. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но они не принесли результата, мужчина скончался.
По предварительной версии, у него случился сердечный приступ, однако более точно причина смерти будет названа после проведения экспертизы.
Чумичев возглавил МУП "Водоканал" Бийска в феврале 2016 года.
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