Поиски пропавшего экипажа затонувшего судна "Онега" ведут пять кораблей.

Об этом рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС Архангельской области Александр Бахтин.

"Рядом находилось рыболовецкое судно, которое сумело спасти двух человек. Тела остальных пока не найдены. К месту ещё прибыли четыре судна, которые будут осуществлять поисковые работы. Они уже на месте — это суда рыболовецкого колхоза", — отметил представитель МЧС.