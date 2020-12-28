Чиновников из Челябинской области накажут за незаконный корпоратив

В Челябинской области полицейские пресекли корпоратив сотрудников администрации одного из городов.

Как сообщает издание og. ru, инцидент произошёл в Верхнем Уфалее 26 декабря. Полиция нагрянула в местное кафе, где в это время проходил корпоратив сотрудников мэрии. Отмечается, что руководителей администрации на праздновании не было, однако на мероприятии присутствовали сотрудники ряда отделов и управлений.

Из кафе вывели 29 человек, с каждого из них стражи порядка взяли объяснение.

В самой администрации корпоратив никак не прокомментировали.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим указом в связи с пандемией коронавируса ввёл в регионе запрет на массовые мероприятия, в том числе, корпоративы.