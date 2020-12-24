В результате взрыва в офисной высотке в Балтиморе пострадал 21 человек

Взрыв прогремел в среду в офисе компании Baltimore Gas and Electric (BGE), 21-этажной высотке в центре города Балтимор, штат Мэриленд, США.

При взрыве пострадал по меньшей мере 21 человек, девять из них - в критическом состоянии.

Об этом сообщает Балтиморское пожарное управление.

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Пожарные также отметили, что взрыв вызвал частичное обрушение кровли. Степень повреждения видна на кадрах, снятых с воздуха съемочной группой местного новостного канала.

Причина взрыва пока не выяснена. Пресс-секретарь пожарной службы Стефани Энн Уивер предположила, что причиной могли стать «приточно-вытяжные работы в системе котельной". По её словам, жертв удалось избежать потому, что офис был почти пуст в момент инцидента в связи с праздниками и Covid-19 пандемии.