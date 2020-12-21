Студентка из Новосибирска выпала из окна общежития

В Новосибирске студентка местного университета выпала из окна пятого этажа в общежитии.

Как сообщает издание 1nsk.ru, инцидент произошёл на улице Ляпунова в Академгородке Новосибирского государственного университета. Очевидцы происшествия утверждают, что после падения 22-летняя девушка сначала ударилась о стоящую внизу машину.

Издание ngs.ru сообщает, что пострадавшую прооперировали, сейчас она находится в травматологии. Однокурсники девушки считают, что она не могла сама свести счёты с жизнью. Вероятно, имел место несчастный случай.