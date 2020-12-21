Третьеклассницы под Саратовом избили сверстницу

В Саратовской области третьеклассницы избили сверстницу и снимали происходящее на видео.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в Балаково 18 декабря. Группа школьниц избила ногами лежащую в снегу восьмилетнюю сверстницу. Происходящее дети снимали на видео, которое позже попало в интернет.

Издание 4vsar.ru сообщает, что в отношении директора школы, в которой случилось происшествие, возбудили административное дело.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.