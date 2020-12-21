Очередное землетрясение произошло ночью в Кузбассе

Стихия разбушевалась в ночь на 21 декабря под Белово.

Как сообщает издание vse42. ru со ссылкой на Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН, в районе станции в ночное время было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 балла.

Отмечается, что эпицентр колебаний земной поверхности находился в 30 километрах от Белово. Эпицентр мог находиться на территории одного из угледобывающих предприятий, которых в регионе много, однако где именно находился эпицентр, не уточняется.

Информации о жертвах и разрушениях также не поступало.