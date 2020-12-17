Инвалида-десантника незаконно удерживали в Ленобласти

В Ленинградской области полицейские освободили из заточения инвалида-десантника, которого во время праздника опоили и похитили.

Как сообщают "Известия", в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Новое Девяткино незаконно удерживают человека. Полицейские выехали на место и обнаружили в квартире мужчину-инвалида, который рассказал, что ноги потерял в результате взрыва мины.

Также потерпевший рассказал, что праздновал День ВДВ в одном из баров, где его напоили, а позже вывезли в эту квартиру, где насильно удерживали и заставляли под охраной собирать милостыню на улицах, а когда он отказывался — избивали.

По некоторым данным, в квартире удерживали ещё одного мужчину, где он находится сейчас, неизвестно.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к преступлению.