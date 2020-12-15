Полицейский погиб на месте службы в Тамбове

В Тамбове на рабочем месте обнаружено тело сотрудника полиции. Выясняются обстоятельства гибели мужчины.

Как сообщает РИА "Новости", тело правоохранителя обнаружили в отделе полиции спустя некоторое время после того, как мужчина пришёл на службу.

Отмечается, что погибший — молодой человек 1992 года рождения. Известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

По некоторым данным, погибший работал в отделе дознания. Утром он получил табельное оружие, ушёл в кабинет, после чего раздался выстрел.