Жительницу Кызыла обвиняют в смерти семимесячной девочки

В Туве местную жительницу обвиняют в причинении смерти семимесячной девочке. Малышка умерла от обморожения.

Как сообщает ТАСС, по версии следствия, 5 декабря родители девочки распивали спиртное в компании своей 48-летней знакомой. Будучи сильно пьяной, подруга родителей забрала ребёнка и вышла с девочкой на улицу, а по пути уснула. Очнувшись, она увидела, что малышка умерла.

Тело девочки с признаками обморожения обнаружили на следующий день.

В настоящее время подозреваемая заключена под стражу, ей предъявлено обвинение.

Отмечается, что мать погибшей девочки ранее уже лишили родительских прав в отношении трёх старших детей.