В Туве местную жительницу обвиняют в причинении смерти семимесячной девочке. Малышка умерла от обморожения.
Как сообщает ТАСС, по версии следствия, 5 декабря родители девочки распивали спиртное в компании своей 48-летней знакомой. Будучи сильно пьяной, подруга родителей забрала ребёнка и вышла с девочкой на улицу, а по пути уснула. Очнувшись, она увидела, что малышка умерла.
Тело девочки с признаками обморожения обнаружили на следующий день.
В настоящее время подозреваемая заключена под стражу, ей предъявлено обвинение.
Отмечается, что мать погибшей девочки ранее уже лишили родительских прав в отношении трёх старших детей.
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