Московские полицейские приняли роды в метро

В Москве полицейские приняли роды у женщины в метро. Прапорщик и сержант помогли малышу появился на свет до приезда врачей.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл на станции метро "Электрозаводская". Полицейские совершали обход вестибюля станции и обратили внимание на 29-летнюю беременную женщину. Дама сошла с эскалатора и стала спускаться на пол.

Прапорщик незамедлительно вызвал медиков, а девушка-сержант, понимая, что роды уже начались, помогла появиться на свет ребёнку. Сотрудница полиции сделала всё необходимое, чтобы малыш и его мать не пострадали. Малыша полицейские обернули в специальную теплоизолирующую фольгу, чтобы не допустить обморожения.

Прибывшие на место медики отметили грамотные действия стражей порядка. Ребёнка и его мать доставили в роддом.