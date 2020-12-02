Под Калугой подросток с отвёрткой смертельно ранил мужчину

В Калужской области задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 43-летнего мужчины.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 1 декабря. Подросток и мужчина повздорили во время совместного застолья. В это время между ними возник спор, и младший ударил старшего отвёрткой и ножом.

Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Отмечается, что ранее подросток уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабёж, он состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

На допросе парень сознался в убийстве и выдал орудия преступления. Обстоятельства и мотивы случившегося продолжает выяснять следствие.