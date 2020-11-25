В Оренбургской области двое школьников спешили на занятия и попали под поезд на вокзале. Один из мальчиков погиб.
Как сообщает gazeta. ru, трагедия произошла рано утром на железнодорожном вокзале в Бугуруслане. Ученики спешили на занятия и решили перейти пути в неположенном месте. Школьники 9 и 10 лет дождались, пока проехал один состав, но из-за снегопада не увидели встречный поезд. Машинист подал громкий звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, но трагедии не удалось избежать.
В результате один из мальчиков погиб, второго госпитализировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи проводят проверку.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.