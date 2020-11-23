Подросток ранил из пневматического ружья шестилетнюю девочку

В Волгограде подросток ранил шестилетнюю девочку выстрелом из пневматического ружья.

Как сообщает ТАСС, с заявлением в полицию обратился отец пострадавшего ребёнка. Он рассказал, что когда парковал автомобиль, неизвестный выстрелил из пневматического ружья в заднее пассажирское стекло, в результате чего его дочь получила травму.

Оперативникам удалось по горячим следам задержать 17-летнего подростка, который сознался в содеянном.

Правоохранители установили, что подросток, находясь в компании друзей, решил пострелять из пневматического оружия с балкона, в результате чего и причинил повреждения ребёнку. Отмечается, что девочке была оказана помощь на месте, от госпитализации её родители отказались.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.