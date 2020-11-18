Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Призёр Олимпиады рассказал, как подвергся пыткам в белорусской тюрьме
Онищенко призвал разрешить прогулки людям пожилого возраста
"Ужасно несправедливо": Виктор Третьяков о положении звёзд шоу-бизнеса
В Норвегии выявлен коронавирус у 16 членов экипажа российского судна
В Крыму начали продавать картонные гробы для кремации
Эксперты раскрыли причину возрастной потери зрения
"Снято на телефон": "Радио 1" запустило новый проект
Кардиолог перечислил симптомы сбоя сердечного ритма
Строителя в Барнауле убил бетонный мусор

В Петрозаводске двое мужчин вытолкали из автобуса полковника

В Петрозаводске в ходе конфликта двое мужчин вытолкали из автобуса и избили полковника внутренней службы.

Как сообщает ren.tv, инцидент произошёл вечером 17 ноября. Потерпевший ехал в автобусе и в какой-то момент между ним и двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого полковника вытащили на улицу и избили.

Пострадавший сообщил о случившемся, добравшись до местного железнодорожного вокзала.

Полковник отделался ссадинами на лице, ему оказали медпомощь. Он пояснил, что в этот день ехал в автобусе в гражданской одежде и сотрудником МВД нападавшим не представлялся.

 

Последние материалы
Саратовец задушил девушку скакалкой и спрятался от полиции в шкафу
Лёв останется тренером сборной Германии несмотря на разгром от Испании
Неудачная война во Вьетнаме научила США воевать чужими руками
В Ульяновске мужчина провалился под лёд, катаясь на реке
Призёр Олимпиады рассказал, как подвергся пыткам в белорусской тюрьме
Онищенко призвал разрешить прогулки людям пожилого возраста
В Петрозаводске двое мужчин вытолкали из автобуса полковника
"Ужасно несправедливо": Виктор Третьяков о положении звёзд шоу-бизнеса
Море, пальмы... и русская грусть. Что получилось у Евгения Хавтана с кубинскими музыкантами
В Норвегии выявлен коронавирус у 16 членов экипажа российского судна
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери

Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.

Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Бывший СССР
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Новости Молдовы
Проигравшему выборы Додону предложили должность
Наука и техника
В Китае испанские учёные создадут гибрид человека и обезьяны
Василий Амирджанов Российским артистам отказали в льготах на продукты Василий Амирджанов Любовь Степушова Байдену поручено ослабить "российско-турецкую удавку" Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Как именно Путин намекнул на признание ЛДНР
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
В Ахтубинске шестиклассник терроризирует учеников местной школы
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Ещё не всё мы знаем о Великой той войне
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Российским артистам отказали в льготах на продукты
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
Когда Прибалтика станет нищей
Когда Прибалтика станет нищей
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников