В Петрозаводске двое мужчин вытолкали из автобуса полковника

В Петрозаводске в ходе конфликта двое мужчин вытолкали из автобуса и избили полковника внутренней службы.

Как сообщает ren.tv, инцидент произошёл вечером 17 ноября. Потерпевший ехал в автобусе и в какой-то момент между ним и двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого полковника вытащили на улицу и избили.

Пострадавший сообщил о случившемся, добравшись до местного железнодорожного вокзала.

Полковник отделался ссадинами на лице, ему оказали медпомощь. Он пояснил, что в этот день ехал в автобусе в гражданской одежде и сотрудником МВД нападавшим не представлялся.