В Петрозаводске в ходе конфликта двое мужчин вытолкали из автобуса и избили полковника внутренней службы.
Как сообщает ren.tv, инцидент произошёл вечером 17 ноября. Потерпевший ехал в автобусе и в какой-то момент между ним и двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого полковника вытащили на улицу и избили.
Пострадавший сообщил о случившемся, добравшись до местного железнодорожного вокзала.
Полковник отделался ссадинами на лице, ему оказали медпомощь. Он пояснил, что в этот день ехал в автобусе в гражданской одежде и сотрудником МВД нападавшим не представлялся.
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