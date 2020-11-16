В Омске мужчина погиб, выпав в из окна квартиры на 11 этаже

В Омске 37-летний местный житель выпал из окна 11-го этажа и погиб. Местные СМИ пишут о криминальном характере смерти.

Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл 12 ноября. Тело мужчины было обнаружено рядом с домом №1 по улице Новороссийской.

Судебно-медицинские эксперты обнаружили на теле множественные повреждения, которые характерны для падения с большой высоты. Происшествие было запечатлено камерами наблюдения, записи изучают оперативники.

В то же время, некоторые местные СМИ заявляют о криминальном характере произошедшего. В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит проверку, в ходе которой эта информация будет также изучена.