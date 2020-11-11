В Крыму двух военных осудили за нападение на букмекерскую контору

В Крыму двое военнослужащих были осуждены за разбойные нападения на пункт приёма ставок букмекерской конторы.

Нападения на контору были совершены в январе и августе прошлого года. Зимой нападение совершил один военнослужащий: угрожая огнестрельным оружием, он завладел крупной суммой денег. В августе нападению подвергся тот же самый пункт приёма ставок. На этот раз военный привлёк к преступлению сослуживца, они взяли "на дело" пневматический пистолет. Летом они также похитили крупную сумму денег.

Как сообщает "Интерфакс", Крымский гарнизонный военный суд приговорил грабителей к восьми и десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание бывшие военные будут в колонии строгого режима.