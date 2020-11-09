На Алтае в одном из сёл полицейский врезался в дом

В Алтайском крае полицейский решил покататься на автомобиле, не справился с управлением. протаранил забор и врезался в дом.

Инцидент произошёл 8 ноября в селе Угловское. Правоохранитель решил прокатиться на автомобиле Toyota Camry неподалёку от здания УВД. Как сообщает портал amic.ru, автомобиль протаранил забор и врезался в угол дома.

Отмечается, что пострадавших в результате аварии нет, сам страж порядка также на пострадал.

В местном МВД заявили, что полицейский будет уволен из органов по отрицательным мотивам.