В Дагестане с острой кишечной инфекцией после отравления в одном из кафе госпитализированы 39 человек.
Пациенты были госпитализированы в местный инфекционный стационар с 3 по 7 ноября, среди них 12 детей. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Как сообщает портал news-r.ru, по предварительным данным, пострадавшие приобретали еду в кафе "Казан-Кебаб" в Махачкале.
Отмечается, что в настоящее время проверкой массового отравления в Дагестане занимаются специалисты Роспотребнадзора.
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