В дагестанском кафе отравились 39 человек

В Дагестане с острой кишечной инфекцией после отравления в одном из кафе госпитализированы 39 человек.

Пациенты были госпитализированы в местный инфекционный стационар с 3 по 7 ноября, среди них 12 детей. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщает портал news-r.ru, по предварительным данным, пострадавшие приобретали еду в кафе "Казан-Кебаб" в Махачкале.

Отмечается, что в настоящее время проверкой массового отравления в Дагестане занимаются специалисты Роспотребнадзора.