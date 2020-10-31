Названа предварительная причина взрыва в челябинской больнице

Взрыв кислородного баллона на территории челябинской городской поликлиники № 2 произошёл из-за нарушений при монтаже или эксплуатации конструкции.

Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.