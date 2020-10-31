Взрыв кислородного баллона на территории челябинской городской поликлиники № 2 произошёл из-за нарушений при монтаже или эксплуатации конструкции.
Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.
"Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации", — пояснил чиновник.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?